منتخب مصر راحة من التدريبات ويعود إلى سبوكين صباح الغد

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن المنتخب سيحصل على راحة اليوم من التدريبات عقب خوض مباراة إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026 ، على أن يغادر مدينة سياتل إلى سبوكين في تمام الثامنة مساء بتوقيت سياتل - السادسة صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر، ويلتقى منتخب مصر نظيره الإسترالى مساء الجمعة المقبل.

منتخب مصر يقفز 3 مراكز في تصنيف فيفا ويتفوق على أستراليا قبل موقعة كأس العالم



حقق منتخب مصر قفزة جديدة في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما تقدم ثلاثة مراكز ليحتل المركز 26 عالميًا، متجاوزًا منتخبات أستراليا وتركيا والجزائر.

وجاء هذا التقدم بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، حيث استهل المنتخب مشواره بالتعادل أمام بلجيكا، ثم حقق الفوز على نيوزيلندا، قبل أن يتعادل مع إيران، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

ويكتسب تقدم مصر على أستراليا أهمية خاصة، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين يوم الجمعة المقبل في دور الـ32 من كأس العالم، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وعلى المستوى القاري، احتفظ منتخب مصر بالمركز الرابع إفريقيًا، خلف كل من المغرب والسنغال ونيجيريا، إلا أن الفراعنة باتوا على أعتاب تخطي المنتخب النيجيري، الذي لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، في التصنيفات المقبلة.

أما على الصعيد العالمي، فاستعاد منتخب فرنسا صدارة التصنيف العالمي، متفوقًا على الأرجنتين التي تراجعت إلى المركز الثاني، بينما تقدمت البرازيل إلى المركز الخامس، وواصل المغرب كتابة التاريخ بصعوده إلى المركز السادس، وهو أفضل ترتيب يحققه منتخب عربي وإفريقي على الإطلاق.

كما شهد التصنيف دخول منتخب المكسيك إلى قائمة العشرة الأوائل باحتلاله المركز التاسع، على حساب بلجيكا التي تراجعت إلى المركز العاشر، فيما هبطت ألمانيا إلى المركز الثاني عشر، لتفسح المجال أمام كولومبيا للتقدم إلى المركز الحادي عشر.

