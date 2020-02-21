رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

أكثر من جريمة هزت الأمة الإسلامية منذ أمس، فقد تعرض إمام مسجد للطعن في الرقبة أثناء أداء صلاة الظهر جماعة في جامع بالعاصمة البريطانية لندن.

قام رجل بريطاني باقتحام أحد المساجد في لندن وطعن إمام المسجد «رأفت مقلد» البالغ من العمر 69 عامًا أثناء أدائه الصلاة بالمصلين الذين فزعوا بعد رؤية الدماء تنتشر في كل مكان والإمام يسقط على الأرض.

ألقت الشرطة القبض على الجاني البالغ من العمر 29 عامًا بعد اقتحامه مسجد بارك رود، حيث تظهر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعية رجلًا يرتدي تيشرت أحمر وفقًا لصحيفة مترو، لم يعرف سبب الجريمة بعد إذا كان بسبب الكراهية والإسلاموفوبيا أم لسبب آخر.

اعتقله رجال الشرطة على الأرض قبل أن يقودوه إلى مركز الشرطة، وقال متحدث باسم شرطة Met: 'تم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادثة ودخل الإمام في حالة حرجة بعد نقله إلى المستشفى.