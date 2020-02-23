هازارد يثير القلق في ريال مدريد

تسود حالة من القلق بين مسؤولي ريال مدريد، وجهازه الفني، بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها نجم الفريق، البلجيكي إيدين هازارد.

وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما ليلة أمس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، ليتجمد رصيده عند النقطة 53، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطتين.





وتعرض هازارد لإصابة قوية، بعد تدخل عنيف من خورخي ميرامون لاعب ليفانتي، وفشل في استكمال اللقاء، مما دفع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد لتبديله، ويحل مكانه فينيسيوس جونيور.







ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن هازارد سيغيب عن ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، وبرشلونة في كلاسيكو الليجا 1 مارس المقبل.





ومن المنتظر، أن يجري هازارد بعض الفحوصات الطبية اليوم، وبحسب حالته في الساعات المقبلة، سيتم تحديد موقفه النهائي من المشاركة ضد مانشستر سيتي وبرشلونة، ولكن كل شيء يشير إلى غيابه مرة أخرى عن الفريق.



