الزمالك: تحركنا قبل المباراة بـ 3 ساعات والأمطار منعتنا من الوصول

قال محمد الراعي مدير الإعلام بنادي الزمالك، إن فريق الزمالك كان نحو ستاد القاهرة لخوض المباراة، ولكن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار لم يستطع الأتوبيس من الوصول بسبب الأمطار والازدحام المروري. متوجهاستادالمباراة، ولكن سوءالأحواليستطع الأتوبيس من الوصول بسبب الأمطار والازدحام المروري.





وأضاف محمد الراعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث"، :" حكام المباراة تأخروا عن المباراة 45 دقيقة".





وتابع محمد الراعي:" تسببت الأمطار في حدوث عطل في الأتوبيس وتم تحرير محضر بها الأمر".





وأكمل محمد الراعي:" بعثة نادي الزمالك تحرك باكر للوصول إلى ستاد القاهرة في الموعد المحدد وكان مقدر الطريق لمدة ساعة للوصول إلى مدينة نصر، والزمالك خرج قبل موعد المباراة بـ 3 ساعات ولكن سوء الأحوال الجوية والازدحام المروري منع وصولهم". بعثةفي وقتالموعدلمدةالأحوالوالازدحام



