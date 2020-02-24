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الزمالك: تحركنا قبل المباراة بـ 3 ساعات والأمطار منعتنا من الوصول

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:13 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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هاني حسين
قال محمد الراعي مدير الإعلام بنادي الزمالك، إن فريق الزمالك كان متوجها نحو ستاد القاهرة لخوض المباراة، ولكن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار لم يستطع الأتوبيس من الوصول بسبب الأمطار والازدحام المروري.

 وأضاف محمد الراعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث"، :" حكام المباراة تأخروا عن المباراة 45 دقيقة".

وتابع محمد الراعي:" تسببت الأمطار  في حدوث عطل في الأتوبيس وتم تحرير محضر بها الأمر".

وأكمل محمد الراعي:"  بعثة نادي الزمالك تحرك في وقت باكر للوصول إلى ستاد القاهرة في الموعد المحدد وكان مقدر الطريق لمدة ساعة للوصول إلى مدينة نصر، والزمالك خرج قبل موعد المباراة بـ 3 ساعات ولكن سوء الأحوال الجوية والازدحام المروري منع وصولهم".

ولفت محمد الراعي:"  أرسلنا الناشئين لخوض المباراة  لأن الزمالك لديه مباراة هامة  مع الترجي يوم الجمعة المقبلة ويجب  إعطاء راحة للاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد".
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