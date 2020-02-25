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منوعات

دولة عربية الأولى عالميا في سعادة الزبائن.. تعرف عليها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نهى حمدي
تمكنت إحدى الدول العربية والخليجية على وجه التحديد أن تستحوذ على المرتبة الأولى في سعادة الزبائن حول العالم، وجاء ذلك وفقًا  لاستطلاع أجري على مستوى عالمي تضمن أكثر من 16 ألف شخص من مختلف دول  العالم. 

كانت شركة الاتصالات "آفايا" قد أجرت الاستطلاع، وكشفت النتائج عن احتلال مملكة البحرين مقدمة الاستطلاع وبالتالي منحتها الشركة المعيار الذهبي، فيما جاء بعدها الهند والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب  ما  نشرت صحيفة "البلاد" البحرينية. 

وأشارت تفاصيل  الاستطلاع إلى أن البحرين حققت المرتبة الأولى في  6 قطاعات من أصل 7 بالاستطلاع، وهم المصارف والطيران والمرافق والبيع بالتجزئة  والاتصالات والتجارة الإلكترونية والفنادق. 

مما هيأ ذلك التقدم مملكة البحرين للحصول على نتيجة 71.3 نقطة في مؤشر سعادة العملاء، وكانت الفئة العمرية الأعلى نسبة رضا بين العملاء بين مواليد 1946 لـ 1964، بينما كانت الفئة العمرية الأصغر وتحديدًا منتصف الستينات حتى منتصف الثمانينات هي النسبة الأدنى.

فيما جاءت الأرجنتين في مؤخرة هذا الاستطلاع بحصولها على 50 نقطة فقط. 
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