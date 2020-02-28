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مرأة

نتيجة لا تخطر ببالك.. علاج منزلي لـ صديد الأسنان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:15 م
خراج
خراج
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آلاء حسن
الخراج هو جيب صديد يتكون حول جذر السن المصابة يمكن أن يحدث لأي شخص بدأ من الأطفال إلى كبار السن ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويحدث عندما تسبب بكتيريا في الفم إصابة في الفراغ بين الأسنان واللثة. 

وفي حين أن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في جعل الشخص أكثر راحة أثناء انتظار العلاج ، من المهم زيارة أخصائي الرعاية الصحية لتلقي العلاج لتجنب أي من مضاعفات لصديد الاسنان.


علاج خراج الاسنان  في المنزل

العلاجات المنزلية لصديد الاسنان تكمن في إجراءات يمكنك اتخاذها في المنزل لتخفيف الألم

- تجنب الطعام والشراب الذي يكون إما ساخنًا جدًا أو شديد البرودة.
- المضغ على جانب واحد من فمك
- استخدم فرشاة أسنان ناعمة جدًا.
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