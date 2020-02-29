الزمالك ينعي مجدي شرف وكيل النادي الأسبق

توفي ظهر اليوم السبت، مجدى شرف وكيل نادى الزمالك الأسبق وأحد رموزه، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. وحرصت إدارة نادي الزمالك سريعًا على نعى الراحل، ونشر الموقع الرسمى نعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس وجميع العاملين بالنادي لرحيل "شرف" وسط مشاعر من الحزن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان إن صلاة الجنازة على الراحل ستقام بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود.





وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك إطلاق أسماء رموز القلعة البيضاء على بعض إنشاءات النادى فى 2014 التى كان من بينهم جلال معوض، وفهمى عمر والمستشار مجدى شرف على الثلاث قاعات أسفل حمام السباحة، التى تم تجديدها مؤخرًا.