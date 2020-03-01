بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة غبور للتنمية.. اليوم

يوقع بنك ناصر الاجتماعى اليوم الأحد بروتوكول تعاون مع مؤسسة غبور للتنمية بحضور، بمقر المؤسسة بأبورواش، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.









يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك ناصر إلى تعزيز أطر التعاون بين البنك والمؤسسة والدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى جميع فئات المجتمع من خلال توقيع بروتوكول مع أكاديمية غبور لدعم وتمويل التعليم الفني وتقديم تمويل لسداد مصروفات التعليم المهني.







