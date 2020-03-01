وزير الرياضة يتحدث عن أحداث مباراة السوبر بالإمارات وانسحاب الزمالك أمام الأهلى

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني هم القوة الناعمة للرياضة المصرية.





وأضاف وزير الرياضة في تصريحات صحفية، "الأهلي والزمالك كريمة الرياضة المصرية، وطالبت بضرورة استضافة مباريات أجنبية وتوريد مبارياتهما للخارج بإقامتها خارج مصر، من أجل الاستفادة من شعبية وقوة الفريقين".





وقال وزير الرياضة: "اتفقنا على السوبر المصري مع مجلس أبوظبي واشترطت موافقة الناديين لأن هناك شركة راعية وأمور تسويقية وتوقيتات زمنية لارتباطات الناديين"، مؤكدا أن مباراة السوبر الأخيرة من أقوى المباريات بين الأهلي والزمالك من فترة كبيرة وكانت مباراة فنية على مستوى عال.





وحول أزمة الاشتباكات التي وقعت بعد المباراة، أكد وزير الرياضة أن هناك لجنة تدير اتحاد الكرة، قائلا: "في 2004 خلال تواجدي باللجنة المؤقتة التي ترأسها الكابتن عصام عبد المنعم، عملنا على اللوائح و أنشأنا لجنة الانضباط، وفي حالة التضرر يلجأ للتظلمات ثم المحكمة الرياضية".





وحول أزمة قمة الدوري، أكد وزير الرياضة أن أحد الأطراف رأى أن مصلحته ينسحب من أجل تجهيز فريقه لمباراة أخرى، وهذا حقه وكل مجلس ادارة يتحمل قراراته أمام الجمعية العمومية، قائلا: "التدخل له درجة والوزير له صلاحيات لا يستطيع أن يتخطاها، انا حابب اورد الشكل الإيجابي للرياضة المصرية".