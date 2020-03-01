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رياضة

المربع الذهبي يداعب القطبين.. سيناريو قاس للزمالك ومريح لـ الأهلي

الأحد 01/مارس/2020 - 05:24 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
نجح قطبا الكرة المصرية النادى الأهلي وغريمه التقليدي النادى الزمالك فى قطع نصف المشوار فى مباراة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تغلب على الترجى على ملعب استاد القاهرة بنتيجة 3-1 فيما تفوق المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر على صن داونز بثنائية دون رد.

أبناء ميت عقبة سوف يلتقون يوم الجمعة المقبل مع الترجي فى لقاء الإياب من أجل المنافسة على حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ويكفي الفارس الأبيض تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة وفى حالة الخسارة أن تقتصر على تلقي شباكه هدف وحيد فقط فى اللقاء المقرر أن يقام على ملعب استاد رادس فى تونس.

فيما يحتاج أبناء الجزيرة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت القادم فى بريتوريا إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بهدف وحيد وفى حال تلقي شباكه هدفين يتم الإحتكام إلى ركلات الجزاء من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائى ربع دورى أبطال إفريقيا.
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