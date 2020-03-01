إجراء احترازي.. 4 بطولات عالمية وأوليمبية تواجه شبح التأجيل

فى مواجهة الفيروس القاتل والحد من انتشاره أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخرا تأجيل مباراتي الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلي السعودي مع الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، خوفا من فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير فى قارة آسيا بالأشهر الأخيرة.





وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي والأهلي السعودي مع الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، كما قرر الاتحاد الآسيوى تأجيل مباراة النصر السعودى مع ساباهان الإيراني، والتعاون السعودى مع بيروزى الإيرانى للسبب ذاته.





كما تلقى الاتحاد الإماراتى لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوى يفيد بتأجيل مباريات الجولة المقبلة لناديي الوحدة وشباب الأهلى فى مسابقة دورى أبطال آسيا أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر وذلك بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.



