إجراء احترازي.. 4 بطولات عالمية وأوليمبية تواجه شبح التأجيل

تواجه 4 بطولات على المستوى العالمي والأولمبي شبح التأجيل إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار مرض كورونا وخشية إصابة عناصر المنظومة الرياضية بعدوى الفيروس القاتل.
دول العالم لجأت إلى الإجراء الاحترازي بتأجيل انطلاق البطولات العالمية والأولمبية تفاديا لتفاقم الوضع الصحى بعد غزو الفيروس القاتل بلدان عديدة ووصوله إلى الدول العربية ونظيرتها الإفريقية.
صدى البلد يسلط الضوء على البطولات الأربع التى تواجه شبح التأجيل إلى أجل غير مسمى.
دوري أبطال آسيا
فى مواجهة الفيروس القاتل والحد من انتشاره أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخرا تأجيل مباراتي الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلي السعودي مع الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، خوفا من فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير فى قارة آسيا بالأشهر الأخيرة.
وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي والأهلي السعودي مع الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، كما قرر الاتحاد الآسيوى تأجيل مباراة النصر السعودى مع ساباهان الإيراني، والتعاون السعودى مع بيروزى الإيرانى للسبب ذاته.
كما تلقى الاتحاد الإماراتى لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوى يفيد بتأجيل مباريات الجولة المقبلة لناديي الوحدة وشباب الأهلى فى مسابقة دورى أبطال آسيا أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر وذلك بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.
أولمبياد طوكيو 2020
تستضيف مدينة طوكيو نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية التى يشارك خلالها عناصر من مختلف اللعبات الفردية والجماعية فى حدث عالمي بضم مختلف الجنسيات بشتى أنحاء العالم.
أولمبياد طوكيو المحدد انطلاقه على مدار شهري يوليو وأغسطس القادم يواجه شبح التأجيل إلى أجل غير مسمى فى ظل انتشار فيروس كورونا فى الصين ووصوله إلى اليابان ما يخشى معه إصابة الوفود المشاركة بمختلف اللعبات الفردية والجماعية بعدوى الفيروس والعودة به إلى بلدانهم ما يسهم فى انتشاره بشكل سريع.
مونديال الأندية 2020
تستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامته نهاية العام الجاري بمشاركة أندية عالمية وعربية وإفريقية من أجل المنافسة على اللقب العالمي.
ومع وصول مرض كورونا إلى قطر والأنباء الواردة بوجود 3 حالات للمرض تواجه انطلاقة مونديال العالم للأندية تعثرا كبيرا فى الخروج إلى النور بسبب إنتشار الفيروس القاتل وإصابة البعض من عناصر الرياضة به.
كأس العالم للأندية 2021
تستضيف الصين فعاليات مونديال العالم للأندية العام القادم بعدما نجحت فى نيل شرف إقامتها على أراضيها ومع تعاظم انتشار فيروس كورونا على الأراضى الصينية يعتبر من الصعب إقامته على ملاعبها.
وفى ظل انتشار الفيروس اللعين فى الصين والذى حصد أرواح المئات وإصابة الآلاف به تخشى الهيئات الرياضية والدولية من إقامة أي فعاليات رياضية على الأراضي الصينية.