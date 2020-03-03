بسبب تغيير كالون العمارة.. سائق ونجله يقتلان جارهما في شبرا الخيمة

مزق سائق وابنه جسد جارهما نجار مسلح في مشاجرة نشبت بينهما بسبب تغير كالون باب العمارة محل سكنهم وعند معاتبة المجني عليه لهما تعديا عليه بسلاح أبيض فلقي مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى النيل بوصول "أحمد م ع"، نجار مسلح جثة هامده إثر إصابته بجرح طعني عميق بالفخذ الأيسر من الخلف وسحجات وكدمات بالرقبة.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجة المتوفى "شيماء س ع" ربة منزل اتهمت جيرانها كل من "أشرف ع" سائق مصاب بجرح بالجبهه وابنه "رمضان ا ع"، مصاب بجرح قطعي بالرأس.