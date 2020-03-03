حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان مهرجان عود البطل على يوتيوب

طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، رسميا، أغنية "عود البطل"، على موقع "يوتيوب"، حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا، وهي مهرجان من توزيع إسلام ساسو، وحققت أغنية عود البطل، ما يقرب من 500 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحها، مساء الاثنين.





ودشن رواد موقع تويتر #حسن_شاكوش #عود_البطل ، وجاءت أبرز التغريدات:





نمبر وان #عود_البطل





شاكوش بهجة مصر #حسن_شاكوش





اجمد اغنية #عود_البطل





لا لوقف حسن شاكوش #حسن_شاكوش





وقال حسن شاكوش خلال استضافته الليلة الماضية في برنامج "على مسؤوليتى" مع الإعلامى "أحمد موسى" إن مهرجان عود البطل يصف جمال المرأة بدون أي كلمة مبتذلة على الإطلاق.