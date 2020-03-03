برلماني يحذر من تسريب امتحانات الثانوية العامة

أعلن النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب تأييده التام لاتجاه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوقيع طلاب الثانوية العامة إقرار عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونيا داخل لجنة الامتحان تأييده لهذا الاتجاه من الوزارة.





كما اعلن " مرشد " فى بيان له اصدره اليوم تأييده لتأكيد الوزارة أن حيازة المحمول دون استخدامه فى اللجنة تؤدى إلى حرمان الطالب من امتحان المادة التى يؤديها وفى حالة استخدامه يحرم عام دراسى وعامين دراسيين إذا نشر أسئلة أو أجوبة على صفحات الغش الإلكترونى متسائلا : كيف يمكن للوزارة ان ترصد الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل ساعات اليد والأقلام التى اصبحت تستخدم مثل التليفون المحمول وبها كاميرات ؟.





وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وضع الضوابط التى تضمن عدم تسلل طلاب الثانوية العامة الى داخل الامتحانات ومعهم اى من هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة اذا كانت تستخدم فى تسريب امتحانات الثانوية العامة محذرا من تكرار هذه الظاهرة خلال امتحانات هذا العام وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات، ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.





ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



