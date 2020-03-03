بعد نجاح عود البطل .. بشرى من نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات.. فيديو

قال حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن الإعلام المصري يقوم بالدعاية لأغاني المهرجانات، مضيفا:" لو دفع أصحاب المهرجانات ملايين الجنيهات لن يصلوا لهذا الحجم من الدعاية.





وأضاف حلمي عبد الباقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" قبل دخول حسن شاكوش اختبار النقابة قلت له انه صوت جميل".





وتابع حلمي عبد الباقي:" مش عايز يكون حسن شاكوش المدافع عما هو باطل وهناك من يغنون مهرجانات بكلمات مبتذلة امثال حمو بيكا وغيره".





وأكمل حلمي عبد الباقي:" قيل مشكلة الإستاد كنا ندرس فتح شعبة لمطربي المهرجانات في النقابة وأكيد الفترة المقبلة سيكون في كلام تاني".



