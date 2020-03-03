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توك شو

بعد نجاح عود البطل .. بشرى من نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:10 م
حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
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هاني حسين
 قال حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن  الإعلام المصري يقوم بالدعاية لأغاني المهرجانات، مضيفا:" لو دفع أصحاب المهرجانات ملايين الجنيهات لن يصلوا لهذا الحجم من الدعاية.

وأضاف حلمي عبد الباقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  قبل دخول حسن شاكوش اختبار النقابة قلت له انه صوت جميل".

وتابع حلمي عبد الباقي:"  مش عايز يكون حسن شاكوش المدافع عما هو باطل وهناك  من يغنون مهرجانات بكلمات مبتذلة  امثال حمو بيكا وغيره".

وأكمل حلمي عبد الباقي:"  قيل مشكلة الإستاد كنا ندرس  فتح شعبة لمطربي المهرجانات في النقابة وأكيد الفترة المقبلة سيكون في كلام تاني".

ورد حسن شاكوش في نفس المداخلة، قائلا:" أنا مش عايز حد يتقطع عيشه بسببي، واللي غلط بعد كده يتحاسب ويكون هناك تعامل قانوني معهم". .
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