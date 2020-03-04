ماكلارين تكشف عن وحشها الجديد 765 LT.. تعرف على مواصفاتها

كشفت شركة ماكلارين البريطانية عن سيارتها الجديدة من طراز ماكلارين 765LT الجديد والتى وصفها لكثيرون بالوحش الخارق، والتى أبرز ما يميزها ذيلها الطويل، بالإضافة لوزنها الخفيف الذى يجعلها أكثر من قوة من إصدار720 s السابق.





تأتى سيارة ماكلارين 765LT بوزن أقل من شقيقتها الكبرى 720S بحوالى 79 كجم، حيث يبلغ وزنها 1،229 كجم، أى أنها أخف بحوالى 50 كجم من منافستها الأقرب 765LT.





يأتى محرك ماكلارين 765LT بقوة 765 وعزم 799 نيوتن متر، أى أنها تأتى بقوة 45 حصان زائدة عن منافستها 720S، وجاء ناقل الحركة ثنائي القابض بسبع سرعات مع تروس محسّنة، الأمر الذى يضفى لهذا الوحش تسريع أكثر بنسبة 15٪ في التعشيق مقارنة مع الشقيقة الكبرى 720S.





كما أن طراز ماكلارين 765LT يمتلك عجلات من سبائك الألمنيوم خفيفة الوزن للغاية ومزودة بمسامير من التيتانيوم، مع إطارات Pirelli P Zero Trofeo R.





جدير بالذكر أن ماكلارين لم تكشف بعد عن السعر المقرر طرح ماكلارين 765LT به، إلا أن إدارتها أعلنت طرح السعر قريبًا.



