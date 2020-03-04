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برلمان

الصالون التعليمي الأول لحزب المصريين الأحرار بمطروح

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:57 م
الصالون التعليمي
الصالون التعليمي الأول لحزب المصريين الأحرار بمطروح
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حسن رضوان
عقد حزب المصريين الأحرار بمطروح، الصالون التعليمي الاول بتوجيهات سلطان الشيخ الزعيري امين عام الحزب، والذي استضاف الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وعدد من مديري المدارس والادارات التعليمية والمعلمين وبحضور أمين لجنة التعليم وعدد من أعضاء الحزب.

تحدث خلالها النيلي، عن أهمية العمل من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم بالدولة بما تمثله من تخريج اجيال قادرة علي االعمل بكافة المجالات واعداد قادة المستقبل مؤكدا علي دور الاحزاب في مشاركتها في بناء منظومة التعليم بالاضافة الي دور المرأة بجانب المدرسة والمعلم في نشأة الطالب اخلاقيا ودينيا واجتماعيا بما يؤكد اهمية دور المرأة في المجتمع.

وتحدث النيلي عن حجم الإنفاق الذي تقوم به الدولة لتطوير منظومة التعليم بمصر من إنشاء وتطوير المدارس لتقليل الكثافة بالفصول وانشاء عدد من المدارس التجريبية واللغات واليابانية وتطوير المناهج وعقد دورات لتنمية مهارات المعلمين ورفع ميزانية التعليم كل عام بموازنة الدولة بما يحقق خطة الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم. 

فيما تقدم المشاركين بعدة مقترحات منها مبادرة التخلص من الدروس الخصوصية وعقد مجموعات تقوية للطلاب بإحدى القاعات الكبرى بمطروح من خلال التنسيق مع المعلمين المتميزين لالقاء محاضرات ومراجعات للامتحانات بدون اي اعباء مادية علي اولياء الامور. 

واكد سلطان الشيخ، ان حزب المصريين الأحرار بصدد الإعلان عن تلك المجموعات بالاتفاق مع عدد من المعلمين المتميزين لرفع المعاناة عن كاهل اولياء الأمور.

فيما استعرض احد المشاركين اطلاق فكرة يوم التميز لمعلمي مطروح نهاية فبراير الماضي والذي تم خلالها تكريم عدد من معلمي مطروح ، مؤكدا علي ضرورة وضع معايير لاختيار المعلم المتميز بالاضافة الي تكريم الرموز التعليمية القديمة ومن بلغ السن القانوني للمعاش.

ورحب النيلي بالمقترح معربا عن سعادته بتكريم المتميزين من المعلمين العاملين او ممن تجاوز السن القانوني للمعاش.

فيما علق سلطان الزعيري بان الحزب يقوم باعداد قائمة لرموز ومتميزي المنظومة التعليمية بمطروح لتكريمهم علي ما بذلوه في خدمة المجتمع المطروحي.
الصالون التعليمي الأول لحزب المصريين الأحرار بمطروح
الصالون التعليمي الأول لحزب المصريين الأحرار بمطروح
الصالون التعليمي الأول لحزب المصريين الأحرار بمطروح
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