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محافظات

حقيقة إصابة امرأة بفيروس كورونا.. «صحة أسوان» ترد

الخميس 05/مارس/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نفى الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، ما أشيع بشأن إصابة إحدى السيدات بفيروس كورونا. 



وأكد الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حالة السيدة المحتجزة بمستشفى حميات إدفو، وتدعى "م . ن .ع"، 43 سنة، من مركز إدفو، مصابة بالتهاب رئوي حاد، وتم تماثلها للشفاء.



وأشار إيهاب حنفي، إلى أن ما  كانت تعاني منه، من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالكورونا، وهو ما نفته صحة النتائج المعملية.  



وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تنظيم ندوة توعية للعاملين بالفنادق السياحية بمحافظة أسوان، عن مرض الكورونا المستحدث، والتعريف بسبل الوقاية من مرض الكورونا.  



من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأن الإدارة تواصل سلسلة التوعية بـ"الكورونا" فى العديد من المؤسسات والجهات المتصلة والمتعاملة مع السائحين الأجانب تحديدًا، وخاصة العاملين فى المنشآت الفندقية، وتناولت الندوة أعراض مرض الكورونا وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه.

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