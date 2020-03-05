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أخبار العالم

إيقاف تمرين عسكري بين أمريكا وإسرائيل بسبب كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:37 ص
ايقاف تمرين عسكري
ايقاف تمرين عسكري بين أمريكا وإسرائيل بسبب كورونا
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سمر صالح

قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إيقاف تمرين "جونيفر كوبرا" المشترك بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه "نظرا لتقييم الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا وبتنسيق مع القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي تقرر خلال حديث مشترك بين رئيس الأركان وقائد EUCOM وقف التمرين".

 

وكان التمرين بدأ قبل أيام ويجمع جيش الاحتلال والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي بمشاركة أكثر من ٦٠٠ جندي من القيادة الأوروبية والذين وصلوا من ألمانيا والولايات المتحدة.

 

وكان من المقرر انتهاء التمرين يوم 13 مارس الجاري.

 

 

 

 

 

 

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