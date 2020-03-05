آخر يوم للتقديم .. مزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن للذكور والإناث





ووضعت وزارة الداخلية عدة شورط يجب توافرها فمن يريد ان يتقدم وهى :

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.





- ألا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.





- ألا يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها.





- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.





- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.





- ألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة او القطاع العام او قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي وان يستفى الشروط الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.





- أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التى تصدر بتحديدها قرر من وزير الداخلية.





- ألا يقل الطول عن 170 سم ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور".





- ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث.





- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة او ملحقا للخدمة بالشرطة او باى جهات الدولة الأخرى.





- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.





ويحصل المقبولين فى المعهد على المزايا التالية :

- يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة .

- الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بافراد هيئة الشرطة .

- صرف الملابس الأميرية مجانًا.