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حوادث

طالبه بثمن المشروبات.. جزار يطعن عاملا بمطواة بسوهاج

الخميس 05/مارس/2020 - 09:10 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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خالد رياض

استقبلت مستشفى طهطا العام بسوهاج، عاملا مصابا بجرح طعني في الجانب الأيمن، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتبين أن مرتكب الواقعة جزارا، لمطالبته بثمن المشروبات.   

               

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبدالحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "مصطفي.م.أ.ق" 26 عاما عامل بمقهى ويقيم دائرة القسم مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالجانب الأيمن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.


بسؤال المصاب اتهم "محمد.ا.م" 64 عاما جزار ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة مشروبات احتساها المتهم من مقهى يعمل به المصاب.


وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

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