AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مش بحس برجولة.. مليكة قصة أشهر شيميل فى الدقى لممارسة الدعارة مقابل 8 دولارات للدقيقة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:44 ص
ضبط شيميل
ضبط شيميل
Advertisements
اسلام مقلد
«مش بحس أنى راجل وكل ميولي أنثوية» بتلك الكلمات أدلى المتهم وائل .ع، باعترافات تفصيلية أمام رجال التحقيق، عقب ضبطه واتهامه بممارسة الفجور داخل الفنادق الكبرى فى الجيزة.


وأضاف المتهم أنه تحول إلى "شيميل" ولا يصعب تفريقه مطلقا عن النساء، وذلك بقيامه بارتداء ملابسهم والظهور دائما بمظهر السيدات الجميلة، بعد ظهور التثدي عليه واتجاه ميوله ناحية الرجال وليس السيدات.

وأكد المتهم فى اعترافاته أنه تخصص فى اصطياد زبائنه من خلال الفنادق الكبرى فى الجيزة، عن طريق إطلاق اسم "مليكة" كلقب نسائى له، وأنهم من الأثرياء العرب من رواد تلك الفنادق.

وأضاف المتهم الشيميل أنه يتقاضى مبلغ 500 دولار نظير ساعة من الوقت يقضيها بصحبة أحد زبائنه، والذى اعتاد على اصطيادهم عن طريق ارتداء الملابس النسائية المثيرة لجذبهم ناحيته وممارسة الفجور معهم.

وكان قد جدد قاضي المعارضات حبس أشهر شيميل في الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان أحمد فؤاد، وكيل نيابة الدقي، وبإشراف عمر شاهين، رئيس النيابة، أمرا بحبس أشهر شيميل 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام "وائل.ع" وشهرته مليكة شاب في هيئة أنثى باصطياد الزبائن العرب من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي وهو يرتدي ملابس حريمي مثيرة لممارسة الفجور مقابل 500 دولار في الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد أيمن حسن، رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بالدقي وهو يرتدى ملابس نسائية ويصعب تمييز نوعه إذا كان ذكرا أم أنثى.

بمواجهته اعترف بأنه يمارس الفجور وأنه لا يشعر بأي إحساس رجولي وأن ميوله كلها أنثوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أجنبية روجت لنفسها عبر الإنترنت لممارسة الدعارة في الدقي

حاسس نفسي مش راجل.. القبض على شيميل يمارس الشذوذ مع العرب في الجيزة مقابل 500 دولار في الساعة

بعد القبض على"شيميل" يمارس الشذوذ مع العرب مقابل أموال.. اعرف العقوبة

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

جرائم مختلفة.. صابر والعشاء الأخير.. زوجة تقتل زوجها لسوء معاملته لها.. وحكاية الشيميل والـ 500 دولار بالدقى.. وعاطل لم يسمح لشقيقته بالزواج فتزوجت فقتلها

ترشيحاتنا

هل يجوز أخذ قرض لسداد ما عليّ من دين؟.. الإفتاء ترد

شاهد ما فعله فيروس كورونا بسائق شاحنة إيراني فجأة

كواليس أزمة شوقي غريب مع اللجنة الخماسية.. تعرف على السبب

بلاش الدقن.. الرجال أكثر عرضة لفيروس كورونا

رجاء خاص من فرج عامر لـ مسئولي الكرة المصرية

أسعار اسبيرانزا تيجو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بالطو جلد ... سلمى أبوضيف تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية فى لندن

محتشمة وأنيقة .. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة ماجد المصرى فى عيد ميلادها

سعر الإصدار الخاص لـ بوجاتي شيرون بور سبورت ..صور وفيديو