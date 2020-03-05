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مرأة

علاج الأبهر.. بمكونات من مطبخك لا تتعدى 5 جنيهات

الخميس 05/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعتبر الابهر هو مرض يصيب كل من النساء والرجال في المنطقة الواقعة بين الكتفين ويصعب تشخيص مرض الأبهر لأنه يظهر على هيئة شد عضلى

وفقا لموقع هيلث هناك أعراض عديدة لـ مرض الابهر قد يتجاهلها الكثيرين أبرزها الألم الشديد فى منطقة الكتفين وقد يمتد الألم لمناطق اخرى كاليدين والصدر

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يعد الابهر من الأمراض التى يمكن علاجها سريعا بواسطة التمارين من خلال إستهداف العضلات المصابة والضغط عليها وفى احيان كثيرة يمكن علاج الأبهر بواسطة قيام المريض ببعض التمارين  مثل تمارين  التقوية، أو الإستطالة والتى تستهدف الأنسجة العضلية المصابة ..

ويوصف أخصائى العلاج الطبيعى بممارسة تلك التمرينات إلى أن يشعر المريض بالتحسن مع القيام بتغيير العادات التى ادت به إلى الإصابة مثل تجاهل أخذ فترات من الراحة من وقت لأخر وتجنب الوقوف لساعات

يعد الجنزبيل من الأعشاب الفعالة فى علاج الألتهابات فهو الأكثر غنى بمضادات الأكسدة التى تعالج الكثير من الأمراض أبرزها الأبهر فيمكنك صنع مزيج مكون من الجنزبيل المغلى و زيت الزيتون والفيكس ومزجهم سويا والقيام بتسخينهم على النار وبواسطة ضمادة يمكن وضعهم فى مكان الألم وتركهم لدقائق يساعد الجنزبيل على تسكين من الألم بصورة لا تتوقعينها.
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