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حوادث

سائق ينتقم .. يشعل النار فى شقة حماه لترك زوجته المنزل

الخميس 05/مارس/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
لم يجد سائق وسيلة للانتقام من زوجته سوي قيامه بإضرام النار فى شقة حماه بالزاوية الحمراء بسبب تركها منزل الزوجية لخلافات بينهما ، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من ربة منزل قررت بتضررها من زوجها يعمل سائق توك توك لقيامه بسكب كمية من سائل البنزين علي باب الشقة محل سكن والدها الكائن شارع عطية جرجس ـ دائرة القسم وإضرام النيران به بسبب وجود خلافات زوجية بينهما وتم السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين احتراق الجزء السفلي من باب الشقة محل البلاغ ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة , وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.       

                   
واعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وبين المبلغة وقيامها بترك مسكن الزوجية والإقامة طرف والدها قام بالتوجه لمحل سكن الأخير  في محاولة منه لإعادتها لمسكنهما ، إلا أنها رفضت، مما أثار حفيظته فقام بإحضار كمية من سائل البنزين تحصل عليها من  دراجته البخارية  " توك توك " وسكبها على باب الشقة وإضرام النيران به انتقامًا منها ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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