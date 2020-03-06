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تكنولوجيا

هل يتفوق Reddit على فيسبوك وتويتر.. ماذا تعرف عن التطبيق المفضل لدى الشباب

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:03 م
ل يتفوق تطبيق Reddit
ل يتفوق تطبيق Reddit على فيسبوك وتويتر
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ندى على
لم يكن يتوقع مؤسس تطبيق Reddit ، ستيف هوفمان، أن يحقق تطبيقه الذى صدر للمرة الأولى في عام 2005 كل هذا النجاح ويصبح التطبيق الرابع على مستوى أمريكا، ويحقق شعبية كبيرة في عدد من دول العالم، ويجذب الشباب والمراهقين والكبار بهذا الشكل. 

وتطبيق Reddit هو موقع أمريكي ، ويتم استخدام تطبيق Reddit لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية ، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، ويمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده. 



ويستخدم تطبيق Reddit أكثر من 330 مليون مستخدم في الشهر،  ويجمع التطبيق بين عدد من المزايا التى قد تشمل مزايا فيسبوك و تويتر معا حيث يتم تداول موضوعات شخصية وصور وفيديوهات مثل فيسبوك بالإضافة إلى ساحة كبيرة للتعبير عن الرأى ومناقشة الموضوعات السياسية. 

ويتكون تطبيق Reddit من تصنيفات تكتب بشكل r/* مثل r/food r/science  لقسم الطعام أو العلوم، وغيرها ، والتي تعبر عن محتواها من المنشورات، ويختار المستخدم اهتماماته ليتابعها من بين مجموعة التصنيفات تسمى  subreddits . 


ورغم أن التطبيق قد ظهر في نفس الوقت الذى ظهرت فيه تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، إلا أنه قد بدأ يحقق شعبية الأكبر هذا العام، إلا أن وصل إلى التطبيق 14 على مستوى من حيث الاستخدام، وذلك بسبب احتوائه على مواضيع تشمل كحل شيء، ويتوقع العديد من الخبراء أن تطبيق Reddit خلال السنوات القليلة القادمة سيتفوق على فيسبوك وتويتر، بسبب تفضيل الشباب والمراهقين له على مستوى العالم .  


ويعرض تطبيق Reddit، العديد من الموضوعات في قسم الرياضة، كل الألعاب الرياضية، ومن بينها دورى السلة الأمريكية، ويظهر التطبيق تنوع كبير في موضوعاته، وأقسامه تجعل فئة الشباب خصوصا تميل له عن التطبيقات الأخرى. 
هل يتفوق Reddit على فيسبوك وتويتر.. ماذا تعرف عن التطبيق المفضل لدى الشباب
هل يتفوق Reddit على فيسبوك وتويتر.. ماذا تعرف عن التطبيق المفضل لدى الشباب
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