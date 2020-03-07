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أصل الحكاية

تفاصيل القرارات الأخيرة للسعودية بشأن قصر دخول 3 دول خليجية لأراضيها

السبت 07/مارس/2020 - 10:07 ص
الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
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ميس رضا

اتخذت المملكة العربية السعودية، مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الإضافية  الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد  حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم .

 

قصر الدخول لـ 3 دول

 

وقررت السلطات فى المملكة، قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

 

كما أمرت السلطات، بحصر المرور عبر المنافذ السعودية البرية مع الإمارات والكويت والبحرين للشاحنات فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورا.

 

 

تطبيق القرار من اليوم


وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث، فسيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة 11:55 من مساء السبت.

 

شهادة مخبرية  


 من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد ( covid 19 )، وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في السعودية أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

 

ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لدخوله المملكة.


كما على الناقل الجوي التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

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