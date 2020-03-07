الحجر الصحي: يتم الكشف على المسافرين القادمين عبر مختلف الطائرات..فيديو

قال الدكتور حسام رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب: إن الحجر الصحى يعمل كأسرة واحدة لمحاربة الفيروس قبل دخوله البلاد، لافتا إلى أن متخصصي الحجر الصحي يقومون بإجراء الكشف لكافة على القادمين على كل الطائرات، سواء من الدول التي ظهر بها فيروس كورونا، أو لم يظهر بها.





وأشار رمضان ، أثناء حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه فور هبوط الطائرة على أرض المطار، يتوجه فريق الحجر الصحي إلى الطائرة، ويتم توزيع كمامات عليهم ، وقياس درجة حرارته .





وأضاف مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، أن الحالة المشتبه بها، يجب أن تكون حرارتها مرتفعة، مع ظهور أعراض أخرى مثل آلام في العظام أو الصدر، فضلا عن السعال المستمر، والعطس والرشح.





وأكد حسام رمضان، أن تلك الأعراض لا تكفى لتثبت انك مصاب بفيروس كورونا، حيث يتواجد أكثر من خطوة للتأكد من صحة إصابة المسافر بالفيروس من عدمه.