قادمتان من العراق.. السعودية تكشف إصابتين جديدتين بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (السبت) ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين ب فيروس كورونا الجديد COVID19 ، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن وجودها في إيران، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.





ووفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلهما إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.





وطمأنت الوزارة الجميع أن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.





وطالبت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورًا مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة اي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.