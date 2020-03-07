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رياضة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على بورنموث 2-1 في الشوط الأول.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 03:27 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
تقدم فريق ليفربول على نظيره بورنموث بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافس الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح فريق بونموث التسجيل، عن طريق عرضية أرضية من الجانب الأيمن، وضعها كاليوم ويسلون بسهولة في شباك أدريان، في الدقيقة الـ 9 من عمر المباراة.

ونجح النجم المصري في تعديل النتيجة للريدز قي الدقيقة 24، بعد هجمة مرتدة لساديو ماني، مررها لـ محمد صلاح أمام منطقة الجزاء، الذي استلهما وسددها على يسار حارس بورنموث.

وفي الدقيقة 35 سجل ساديو مان هدف ليفربول الثاني، بعد تمريرة رائعة من فان دايك، لينفرد النجم السنغالي ويسددها في المرمى.

ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز في 4 مواجهات من أصل 10 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.


ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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