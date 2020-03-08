إسبانيا تعلن ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 17

أعلنت إسبانيا ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 17 بعد تسجيل 7 حالات وفاة اليوم.





وبحسب التليفزيون الرسمي أعلنت إسبانيا اليوم، تسجيل أربع وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 بعد تسجيل ثلاث وفيات في وقت سابق اليوم.





وأوضح التليفزيون الرسمي نقلًا عن السلطات الصحية أن ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 92 عامًا و 88 عامًا و 87 عامًا توفين في إقليم بلاد الباسك شمالي إسبانيا فيما توفي رجل يبلغ من العمر 87 عامًا في مدينة سرقسطة بإقليم أراجون شمال غربي البلاد.



