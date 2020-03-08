نائب وزير الإسكان: 13.5 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي.. ونسبة تغطية للمياه تتجاوز 98%

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية ، إن الوزارة تعمل بشكل مكثف على تطوير ملف المرافق والبنية التحتية بشكل عام، وحققت به انجازا كبيرا على مدار السنوات القليلة الماضية من زيادة تغطية شبكات المياه التى وصلت نسبة تغطيتها إلى 98% تقريبا فى جميع انحاء مصر.









وأوضح إسماعيل فى حوار خاص لـــ"صدى البلد" أن ذلك بخلاف محطات تحلية مياه الشرب التى ضاعفت طاقتها الانتاجية عدة مرات، وصرف صحى القرى الذى ارتفعت تغطيته من 11% إلى 45% خلال بضع سنوات، كما تحدث عن تفاصيل القروض والمنح الدولية والتشابكات بين متأخرات سداد بين شركة المياه وشركة الكهرباء.









وتابع نائب الوزير، أن المخصصات لميزانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تصل إلى 9.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2019 – 2020،بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه للجهاز التنفيذى بزيادة قدرها 15% عن مخصصات العام المالى السابق 2018 - 2019، بإجمالى مخصصات 13.5 مليار جنيه تقريبا.



