AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزير الإسكان: 13.5 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي.. ونسبة تغطية للمياه تتجاوز 98%

الأحد 08/مارس/2020 - 07:43 م
جانب من حوار صدى
جانب من حوار صدى البلد مع نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية ، إن الوزارة تعمل بشكل مكثف على تطوير ملف المرافق والبنية التحتية بشكل عام، وحققت به انجازا كبيرا على مدار السنوات القليلة الماضية من زيادة تغطية شبكات المياه التى وصلت نسبة تغطيتها إلى 98% تقريبا فى جميع انحاء مصر.



وأوضح إسماعيل فى حوار خاص لـــ"صدى البلد" أن ذلك بخلاف محطات تحلية مياه الشرب التى ضاعفت طاقتها الانتاجية عدة مرات، وصرف صحى القرى الذى ارتفعت تغطيته من 11% إلى 45% خلال بضع سنوات، كما تحدث عن تفاصيل القروض والمنح الدولية والتشابكات بين متأخرات سداد بين شركة المياه وشركة الكهرباء.


 

وتابع نائب الوزير، أن المخصصات لميزانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تصل إلى 9.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2019 – 2020،بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه للجهاز التنفيذى بزيادة قدرها 15% عن مخصصات العام المالى السابق 2018 - 2019، بإجمالى مخصصات 13.5 مليار جنيه تقريبا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: 98% من المواطنين يستفيدون من خدمة مياه الشرب.. فيديو

توقف المفاوضات على قرض مليار دولار لقطاع الصرف الصحى من الصين

الإسكان: 3 مليارات دولار قروضا لمشروعات الصرف الصحي

15 مشروع مياه شرب وصرف صحي بمحافظة مطروح

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ.. إيران تعلن وقف جميع رحلاتها الجوية إلى أوروبا بسبب كورونا

أخبار الرياضة | جراحة عاجلة لـ حسين الشحات.. وآخر تطورات حالة متعب.. واستبعاد النني ووردة من قائمة المنتخب

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

بمشاركة ممثلي وزارة الدفاع والمخابرات .. انعقاد دائم للجنة مياه النيل لمناقشة مفاوضات سد النهضة

ألماني الجنسية.. عاجل الصحة تعلن وفاة أول حالة إصابة بكورونا

الفرح تحول لـ جنازة.. شقيق العروس دهس عائلة العريس بسيارة الزفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها