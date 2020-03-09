ارتفاع جنوني .. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2020

أسعار الذهب

اليوم الاثنين 9-3-2020 في مصر، سجلت ارتفاعا جديدا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

عيار 21 إلى 727 جنيها بعد أن كان

سعر جرام الذهب

عيار 21

695 جنيها

الأسبوع الماضي ،

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة