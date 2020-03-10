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تكنولوجيا

فيس بوك تختبر ميزة جديدة مع إنستجرام .. كيف تفعلها؟

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:02 م
فيسبوك تختبر ميزة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة مع انستجرام.. كيف تفعلها
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قسم التكنولوجيا
لا جدال أن منصة فيسبوك للتواصل الإجتماعى هى الأشهر والأضخم فى العالم والتى يتخطى عدد مستخدميها 2 مليار شخص، كما أنها تمتلك أيضًا واتسآب وإنستجرام.

وهو الأمر الذى يدفع مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة على توفير الجهد والوقت للمستخدمين من خلال اتاحة مميزات جديدة، تتيح لهم مشاركة ما يريدون على جميع منصات التواصل المملوكة لفيسبوك فى وقت واحد .

وبحسب موقع TechCrunch التقنى،  بدأت إدارة فيسبوك  فى اختبار ميزة جديدة تسمح للأشخاص بمشاركة الحالات Stories على انستجرام و فيسبوك فى ذات الوقت. 

ولتشغيل هذة الخاصية من خلال فتح إعدادات الخصوصية، ثم اختيار الأشخاص الذين تريد مشاركة معهم الحالة Story، وسوف تجد أيضًا مشاركة على انستجرام  “Share To Instagram.”

ويمكن للمستخدمين عند تشغيل هذة الميزة الجديدة مشاركة جميع الحالات على فيسبوك و انستجرام فى نفس الوقت، وبدون الرجوع إلى الإعدادات إلا عند ايقافها.
 
وأكدت Facebook أنها لا تزال تختبر مميزات  النشر المتعدد cross posting،  التى تسمح بالحصول على مزيد من التفاعل و الوصول الى ملايين المستخدمين عبر منصاتها.
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