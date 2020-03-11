بسمة الليثى: هذه كانت بداية احترافى فن سكب الألوان.. فيديو

قالت بسمة الليثى، فنانة سكب الألوان، إن الألوان الأكليريك تستهويها منذ أيام دراستها فى فى المرحلة الجامعية بكلية الفنون الجميلة وهو ما دفعها لإكتشاف أنواع جديدة من الألوان.





وأوضحت بسمة الليثى خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، اليوم الأربعاء ، أن سهولة استخدام الألوان الأكليريك إنها ألوان مياه فيسهل التعامل معها ولكن صعوبتها تكمن بسرعة جفافها وذكاء الفنان هو مزجها سريعأ قبل وصولها لمرحلة التنشيف " الجفاف " .









وأشارت فنانة سكب الألوان ، إلى أن بداية تعلقها بهذا الفن بدأ عند بحثها على الانترنت على الألوان الاكليريك فوجدت إنها بمجرد مزجها هذه الألوان نتج عنها مزيج جديد ومختلف من نوعه .





وتابعت بسمة الليثى ، بأن فن سكب الألوان ظهر عالميأ منذ عام 1930 ولكنه ظهر فى الشرق الأوسط مؤخرا نظرأ لتكلفته المرتفعة الخاصة بالألوان ، مشيرة إلى إنها استغرقت 8 أشهر لإحتراف هذا النوع من مزج الألوان فيما بعرف " سكب الألوان " .





برنامج إنبوكس برنامج شبابي تعرضه فضائية صدى البلد 2 يطرح قضايا اجتماعية بطريقة لايت يقدمه 6 إعلاميين ومنهم نورا سامى، نوران عطا الله ، أحمد فاروق ، رحمة بحرى .









