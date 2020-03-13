بسبب فيروس كورونا .. وقف العمل الفني في لبنان لمدة أسبوعين

أصدر اتحاد النقابات الفنية في لبنان، بيانًا أمس الخميس، دعوة إلى التوقف عن العمل الفني لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لعدم المساهمة في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).





وجاء في نص البيان، ما يلي: "إنّ انتقال فيروس كورونا من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار، وتصنيفه وباءً، بات يشكّل تهديدًا للصحة العامة، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بأخذ الحيطة والحذر وعدم التجمعات في مراكز العمل وفي المؤسسات الرسمية".





وتابعت النقابات الفنية في البيان: "أصدرت النقابات الفنية في لبنان بيانًا موحّدًا تمنّت فيه على "شركات الإنتاج الدرامي أخذ التدابير اللازمة والتوقّف عن العمل لمدّة أسبوعين على جميع الأراضي اللبنانية، مع متابعة التطوّرات حفاظًا على صحّة الفنانين والعاملين في هذه الأعمال".