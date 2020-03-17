تركيا تخفى أعداد مصابى كورونا الحقيقية.. تقرير حقوقي يفضح أكاذيب نظام أردوغان

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان عن إخفاء تركيا ونظام أردوغان الأعداد الحقيقية لمصابي فيروس "كورونا" المستجد، في محاولة من النظام الديكتاتوري لإخفاء الحقيقة عن شعبه، مؤكدا أن هناك أعدادًا كبيرة مصابة في مناطق عدة بتركيا، ويتم التكتم عليها وإظهار الأمر على غير الحقيقة.





وأوضح التقرير، أن حالة الإهمال التي تضرب الحكومة التركية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد، جعلها تخفي حقائق عديدة عن انتشار الفيروس، بينما يتحدث العالم عنه وطرق الوقاية منه، لم تتخذ تركيا التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وهو ما أثار الغضب الشعبي من تعامل نظام أردوغان مع الأمر، واستمر النظام التركي في محاولة التخفي في تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم فضحهم بالأرقام الحقيقية عن مصابي فيروس "كورونا المستجد" في مناطق تركيا.





وأضاف التقرير، أن النظام التركي حاول ترويج أكاذيبه ضد السعودية والدول العربية وفبركة الأخبار التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد، لمحاولة التهرب من فضائحه بانتشار هذا الفيروس في بلاده، وهو ما كشفه التقرير بالأدلة والوثائق.