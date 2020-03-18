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مرأة

بـ مكياج صاخب.. ويزو تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جديدة على الإنستجرام

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:58 ص
ويزو
ويزو
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آية التيجي
نشرت الفنانة ويزو ممثلة مسرح مصر، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بلوك جديد ومختلف، وهو ما دفع متابعيها، للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت ويزو بإطلالة جذابة للغاية، حيث ارتدت بلوفر باللون اللبني الفاتح، بأكمام طويلة، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

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وأكملت ويزو إطلالتها بوضع بعض اللمسات الصاخبة من المكياج، والتي أبرزت من جمال ملامحها، حيث اختارت وضع الكحل الأسود على عينيها، فيما اختارت اللون الفوشيا كأحمر شفاه.

واختارت ويزو ان ترتدي بعض الأكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قلادة ذهبية رقيقة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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