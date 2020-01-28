شاهد.. ويزو تستعرض جمالها من داخل سيارتها

شاركت نجمة مسرح مصر ويزو، جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ويزو داخل سيارتها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت سترة باللون الأبيض، ونسفت معه ببلوفر، نالت اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ويزو على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والتى كشفت عن جمال ملامحها.

وشاركت الفنانة ويزو في عروض "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم الفرقة "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر".

كما شاركت أيضًا فى فيلم "جيران السعد" بطولة الفنان سامح حسين وميرنا المهندس.



