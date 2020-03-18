فرق بحثية تقترب من التوصل لعلاج لـ فيروس كورونا

قال سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينج على حساب السفارة الرسمي بتويتر، إن لقاحًا لفيروس كورونا الذي طوره فريق أكاديمية، تشن وي، تجاوز مراجعة الأبحاث السريرية.





وأكد أنه وفقا للمعايير الدولية واللوائح المحلية، تم التحضير لتحقيق الجودة الآمنة والفعالة للقاح ويمكن السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية".





وقالت معلومات إيطالية رسمية إنه تم التوصل لعلاج فعال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت وكالة "انسا" الإيطالية الرسمية، نقلًا عن مدير العلاج المناعي للأورام بمستشفى «باسكال» في نابولي، الدكتور باولو أسيتيرتو، أن «عقار التهاب المفاصل شائع الاستخدام «Tocilizumab» أظهر نتائج ممتازة في علاج فيروس كورونا، داعيًا إلى بروتوكول وطني لاستخدامه المكثف في العلاج.





وأضاف أن العقار أظهر أنه فعّال في الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، ضاربًا المثل بعدد من المرضى الذين يخرجون بعد شفائهم إثر استخدام هذا العقار، موضحا ان إيطاليا بدأت تعممه في أماكن العلاج.





كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، قال إن بلاده بدأت تجربة أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنها تطور علاجات للتخفيف من الأعراض.