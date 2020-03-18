ملك الجوائز .. ألقاب فردية حصدها محمد صلاح طوال مسيرته الكروية

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة تمثل مصر في المحافل الدولية والعالمية، بعد النجاحات والإنجازات التي حققها "الفرعون"، خلال مسيرته الكروية رغم عدم تخطيه حاجز الـ 27 عاما.
1- جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2012
2- جائزة الفتى الذهبي من الفيفا 2012
3- أفضل لاعب في الدوري السويسري موسم 2012 – 2013
4- أفضل لاعب في روما موسم 2015-2016
5- تم اختياره ضمن التشكيلة الأفضل في إفريقيا لأعوام 2016\2017\2018\2019
6- تم اختياره ضمن التشكيلة الأمثل في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017
7- حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2017، فبراير 2018 ومارس 2018
8- توج بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا في نوفمبر وديسمبر 2017، فبراير ومارس وديسمبر 2018، يناير وإبريل 2019.
9- جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 و2018 وأفضل لاعب في إفريقيا من بي بي سي 2017 و2018
10- نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017\2018 من رابطة اللاعبين المحترفين
11- أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا موسم 2017\2018
12- الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي في موسمي 2017\2018 و2018\2019
13- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017\2018
14- تم اختياره ضمن التشكيلة الأمثل في الدوري الإنجليزي موسم 2017\2018 من رابطة اللاعبين المحترفين
15- جائزة أفضل لاعب في ليفربول عام 2017\2018
16- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين موسم 2017\2018 بتصويت الجماهير
17- تم اختياره ضمن التشكيلة الأمثل في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017\2018
18- المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب من اليويفا عام 2018
19- جائزة بوشكاش عام 2018
20- نال المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب من الفيفا عام 2018
21- توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019