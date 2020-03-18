ملك الجوائز .. ألقاب فردية حصدها محمد صلاح طوال مسيرته الكروية

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة تمثل مصر في المحافل الدولية والعالمية، بعد النجاحات والإنجازات التي حققها "الفرعون"، خلال مسيرته الكروية رغم عدم تخطيه حاجز الـ 27 عاما.





لمع اسم محمد صلاح عندما أنتقل إلى إيطاليا بعد تجربة قصيرة قضاها داخل جدران "ستامفورد بريدج"، معقل نادي تشيلسي، ولم يوفق فيها الملك المصري في ذلك التوقيت.





وعاد توهج اسم محمد صلاح عالميًا بعد عودته مجددًا من بوابة ليفربول بقيادة يورجن كلوب، حيث تغير اسمه إلى "مو" وتنادي جماهير الريدز بأسمه لكن كل هذا لم يأت من فراغ بعد عدد من الأرقام غير المسبوقة التي حققها الفرعون، تبعها مسيرة أخري من الجوائز الفردية ونعرضها فيما يلي:





1- جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2012

2- جائزة الفتى الذهبي من الفيفا 2012

3- أفضل لاعب في الدوري السويسري موسم 2012 – 2013

4- أفضل لاعب في روما موسم 2015-2016

5- تم اختياره ضمن التشكيلة الأفضل في إفريقيا لأعوام 2016\2017\2018\2019

6- تم اختياره ضمن التشكيلة الأمثل في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017

7- حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2017، فبراير 2018 ومارس 2018

8- توج بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا في نوفمبر وديسمبر 2017، فبراير ومارس وديسمبر 2018، يناير وإبريل 2019.

9- جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 و2018 وأفضل لاعب في إفريقيا من بي بي سي 2017 و2018

10- نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017\2018 من رابطة اللاعبين المحترفين

11- أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا موسم 2017\2018

12- الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي في موسمي 2017\2018 و2018\2019

13- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017\2018

14- تم اختياره ضمن التشكيلة الأمثل في الدوري الإنجليزي موسم 2017\2018 من رابطة اللاعبين المحترفين

15- جائزة أفضل لاعب في ليفربول عام 2017\2018

16- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين موسم 2017\2018 بتصويت الجماهير

17- تم اختياره ضمن التشكيلة الأمثل في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017\2018

18- المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب من اليويفا عام 2018

19- جائزة بوشكاش عام 2018

20- نال المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب من الفيفا عام 2018

21- توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019