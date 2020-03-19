AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس

الخميس 19/مارس/2020 - 08:51 ص
تأخيرات قطارات السكة
تأخيرات قطارات السكة الحديد
Advertisements
أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة
 
ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
 
رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٤٠ دقيقة 

علاوة على تأخير كلى للقطارات على جميع الخطوط بمتوسط ٣٠ دقيقة بأسباب اعطال السيمافورات والتركات وللموازين

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

الهند تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

بعد إعلانه الحجر الصحي.. السيطرة على حريق بمصنع سنمار في بورسعيد.. صور

أخبار التوك شو | المتحدث العسكري: خطة لمنع تكدسات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.. أحمد موسى يطالب بمقاضاة كل من يستغل الأزمة الصحية ضد مصر

لـ كسر الملل بسبب كورونا.. تركي آل شيخ يعلن مبادرة جديدة عبر تويتر

عبد الله بكري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

بـ فستان فخم.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها