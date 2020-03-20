AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش السوري يعلق التجنيد الإجباري بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:23 م
الجيش السوري
الجيش السوري
Advertisements
أحمد محرم
أوقفت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، التجنيد الإجباري حتى تاريخ 22-4-2020 وذلك بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حاليًا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، قالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان إنه “سيتم أيضًا إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حاليًا”.



وأضاف البيان أنه “يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتبارًا من تاريخه وحتى22-4-2020 ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الأجل”.

وبعد أن انتشرت الأقاويل عن وجود حالات كورونا في سوريا، أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء: "لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا. والآن بات ممكنا إجراء فحوصات في كل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق شمال الغرب التي تسيطر عليها المعارضة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد موافقة السيسي.. اعرف المستحقين للمعاش بقانون المعاشات الجديد

شاهد.. ما فعله كورونا بشوارع الإسكندرية

أخطر من كورونا.. هاني الناظر يحسم الجدل بشأن خلط الكلور بالخل

السلطات الإسبانية ترفض تولي جاريدو تدريب الأهلي

حبوا بعض .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل مع زوجته بمقطع فيديو

محسن عادل يكشف حقيقة مؤامرة الصين على العالم بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا