الجيش السوري يعلق التجنيد الإجباري بسبب كورونا

أوقفت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، التجنيد الإجباري حتى تاريخ 22-4-2020 وذلك بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حاليًا.





وبحسب وكالة الأنباء السورية، قالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان إنه “سيتم أيضًا إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حاليًا”.













وأضاف البيان أنه “يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتبارًا من تاريخه وحتى22-4-2020 ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الأجل”.





وبعد أن انتشرت الأقاويل عن وجود حالات كورونا في سوريا، أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.





وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء: "لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا. والآن بات ممكنا إجراء فحوصات في كل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق شمال الغرب التي تسيطر عليها المعارضة".