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أخبار العالم

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية سجلت منذ قليل أول إصابة بفيروس كورونا في مقرها بالعاصمة واشنطن. 

وقالت الشبكة إن أحد موظفي المباني الفرعية للوزارة أصيب بالفيروس، فيما أرسل براين بولاتو، نائب الوزير، مايك بومبيو، بريدًا إلكترونيًا لموظفي الوزارة يحذرهم فيه من التواجد في المبنى الذي أصيب فيه الموظف، مؤكدًا أنه سيتم إغلاقه بشكل مؤقت كإجراء احترازي. 

وبعد اجتياح الفيروس للصين مصيبا مئات الآلاف، أصبحت إيطاليا، مساء الخميس، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، ليصل العدد إلى 3405.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية ألاف.




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