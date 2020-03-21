خليك في البيت واطمن على أصحابك.. حيل بسيطة يمكن استخدامها في تطبيق FaceTime

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض حظر التجوال في معظم دول العالم، وبقاء ملايين الأشخاص بالمنزل أصبح من الصعب رؤية اصدقائك وأحبائك أو أفراد أسرتك، وعلى الرغم من أنه يمكنك حاليا إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال الرسائل النصية عبر تطبيقات التراسل الفوري أو البريد الإلكتروني، ولكن لا شيء يضاهي رؤية العائلة والأصدقاء أمامك مباشرة.





آبل . وبحسب ما ذكره موقع "gadgethacks"، يمكن لمستخدمي آيفون استخدام تطبيق FaceTime لإجراء مكالمات فيديو مع أي مستخدم آيفون أخر حول العالم، وفي حالة عدم توفر هاتف آيفون يمكنك استخدام جهاز آيباد أو iPod touch أو جهاز ماك من





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طالما أن الطرفين لديه شبكة Wi-Fi يمكنهم إجراء مكالمات فيديو باستخدام تطبيق آيفون FaceTime ، فيما يلي 7 حيل يمكنك استخدامها في تطبيق FaceTime:





1. تسجيل الفيديو:

يحتوي جهاز آيفون الخاص بك، على ميزة تسجيل ما يحدث على الشاشة، والتي يمكنك استخدامها لتسجيل مكالمات فيديو FaceTime، ولكن لسوء الحظ، لا يمكنك تسجيل الصوت. ولتسجيل مكالمة الفيديو أثناء مكالمة FaceTime أو قبلها، افتح مركز التحكم "Control Center"، واضغط على زر التسجيل "record"، للبدء.





2. التبديل من مكالمة صوتية إلى فيديو:

أثناء إجراء مكالمة صوتية، انقر على زر FaceTime على الشاشة، وستظهر لك واجهة الفيديو. هنا يجب أن تنتظر الشخص الآخر لقبول مكالمة فيديو FaceTime للمتابعة، وإذا رفض، فستعود المكالمة إلى مكالمة صوتية فقط.





3. إجراء مكالمة فيديو جماعية:

على الرغم من أنك قد لا ترغب في إجراء محادثة فيديو مع أكثر من 30 شخصًا في وقت واحد، يمكنك بسهولة إجراء مكالمة فيديو جماعية في تطبيق FaceTime، انقر على علامة (+) في أعلى الجهة اليمنى، وأضف كل شخص تريد الاتصال به. وبمجرد الانتهاء من إضافة الأعضاء، اضغط على زر الفيديو الأخضر، وستبدأ المكالمة الجماعية، ولكن يجب عليك بعد ذلك انتظار انضمام الآخرين.





4. استخدم الرموز التعبيرية Animojisو Memojis:

يمكنك استخدام الرموز التعبيرية Animojis التى تم إنشاؤها بواسطة آبل أثناء مكالمة فيديو FaceTime، بالإضافة إلى Memoji التي تم إنشاؤها خصيصًا لك، أثناء محادثة فيديو على FaceTime، ولاستخدامها اضغط على الشاشة أثناء مكالمة FaceTime، ثم انقر على تأثيرات "effects"، في أسفل يسار الشاشة، بعد ذلك، اضغط على أيقونة Animoji التي تظهر لك.





5. تغيير موقعك للمكالمات المحلية:

إذا كنت في بلد أو منطقة مختلفة، فيجب عليك تغيير موقعك حتى يتمكن FaceTime من طلب الأرقام المحلية الموجودة في جهات الاتصال، وجعل عملية الاتصال بأصدقائك وعائلتك أسهل بكثير، افتح تطبيق الإعدادات>اضغط على FaceTime> ثم اضغط على Apple ID الخاص بك>اضغط على خيار تغيير الموقع> ثم اختر المنطقة.





6. تغيير معرف الاتصال الخاص بك:

عند الاتصال بالآخرين، سيعرض لهم رقم واحد فقط من الأرقام أو عناوين البريد الإلكتروني التي ربطتها بتطبيق FaceTime في معرف المتصل، ولتغييرها انتقل إلى قائمة إعدادات FaceTime، واختر رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه ضمن قسم معرف المتصل.





7. استخدام Siri لبدء مكالمة: