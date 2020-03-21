كيف احتفل نجوم الفن بعيد الأم؟

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع والدتها في ظهور نادر لها، ووجهت لها رسالة معايدة بمناسبة عيد الأم.

وكتبت سمية الخشاب في تعليقها على الصورة: "امي الحبيبة .. كل عام وانتي أغلي واحلي مافي حياتي كل عام وانتي بالف خير وصحه وعافيه كل عام وانتي منوره دنيتي ،ربنا يخليكي لي ويطول في عمرك ياحبيبه قلبي".

حسام داغر:

حرص الفنان حسام داغر، على توجيه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة في عيد الأم من خلال حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".





قام حسام داغر، بنشر صورة جمعته بوالدته وعلق عليها قائلًا :"اخر صوره ليا معاكي يا ماما وانتي تعبانه و جيتي حضرتي معايا اخر تكريم و المداخله التليفونيه الي عملتيها مفاجاه ليا و انا في برنامج مع نشوي مصطفي".





وتابع قائلًا :"يااه قد ايه صوتك وحشني والدنيا بقت صعبه قوي من بعدك و محدش بقه عارف فيه ايه ربنا رحمك و يرحمنا جميعًا ان شاء الله برحمته و نلتقي علي خير".





إليسا:

حرصت الفنانة إليسا على تهنئة والدتها بمناسبة حلول عيد الأم، وقامت بنشر فيديو جمعهما، كما وجهت رسالة لها.

وعلقت إليسا على الفيديو قائلة: "يا رب يخليكي يا أمي ،يا ست الحبايب يا حبيبة ".









منة فضالي:

نشرت الفنانة منة فضالي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، تضمنت عدة صور مع والدتها، لتهنئها بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم الجمعة 21 مارس.

وكتبت منة فضالي في تغريدتها: "كل سنه وأنتي طيبه يا أمي كل سنه وأنا مليش غيرك في الدنيا كل سنه وأنتي معايا و في ظهري وسند ليا ربنا يديكي الصحة و طولت العمر و يشفيكي و يقدرني اوفيكي جزء من تعبك معايا انتي الحب وأنتي الأمان كل سنه وأنتي طيبه".









أروى جودة:

وجهت الفنانة أروى جودة رسالة لوالدتها بمناسبة عيد الأم ونشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت أروي ": كل سنة وحضرتك اجمل واطيب واجدع ام في العالم، معلمتي وبنتي وصديقتي، بحبك للابد، وشكرا على كل مرة سامحتيني فيها وصبرتي عليا لغاية مالحياة تفهمني دروس اللي عنادي كان مانعني اني افهمها.

وتابعت": بعشقك، بحبك ياامي، ربنا يحفظك ويديكي الصحة وراحة البال'.









توتا:

غرد الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة هنأ فيها والدته بعيد الأم .

وكتب :"صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا أمه يا أماتي أبوس الايد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يااااا أمى ، ربنا يحفظ اهلنا احنا وكل الناس يارب ويزيح عنا الغمه يارب كل سنه وكل الامهات بخير".





ساندي:

وجهت الفنانة ساندي، رسالة إلى والدتها بمناسبة عيد الأم، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت ساندي على الصورة قائلة: "كل سنة وانتي طيبة ياحنينة ياجدعة، يا أكتر حد شالني وأنا صغيرة وأنا كبيرة، كل سنة وكل أمهات العالم بخير".



مريهان حسين:

نشرت الفنانة مريهان حسين، صورا لها مع والدتها عبر حسابها على "إنستجرام" بمناسبة عيد الأم.

وكتبت ماريهان: أمي الحبيبة كل سنة وانتي طيبة يا أطيب قلب في العالم، كل سنة وانتي معانا ومطمنانا إن الدنيا بخير، ربنا يخليكي ليا ياحبيبتي طول عمري.







خالد علامة:

حرص خالد علامة، ابن الفنان راغب علامة، على الاحتفال، بعيد الأم من خلال نشره صورة بصحبة والدته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام".

علق خالد، على الصورة قائلًا: "ينعاد عليكي وعلى كلّ الأمّهات بالصحّة والعافية يا ربّ... رغم قلّة الأمان هالفترة بالعالم كلّه، من لاقي الأمان فيكن انتوا... بحبّك يا أمّي عيد_الأُم".





جميلة عوض:

احتفلت الفنانة جميلة عوض بعيد الأم ونشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت جميلة": لنأخذ استراحة من كل السلبية التي تحيط بنا، ونحتفل بيومهم. نشأت عندما أعطتني ابنتك الفرصة لأكون من أريد، للتجربة والخطأ، لمجرد السماح لي بأن أكون ما أريد .. أقدركما على حد سواء وأتساءل، كيف كنتما قويات دائما!، أحبك يا ماما وجدتي.

عاصي الحلاني: أرسل عاصي الحلاني رسالة إلى والدته بمناسبة عيد الأم ونشر فيديو عبر صفحته على "إنستجرام".

وكتب: "حسيت يما بوجع ساعة ما عيدك طل .. واني بغربه ويا عيد الغالية ايش جابك .. ‎ما اصعبك يا عيدها لما علينا تحل .. وتبقى وجع يا عيد وحد بلا صحابك .. ‎وناديت وناديت من عربتي اخ يما ‎#يما .. كل عيد ام وكل ام في هذا العالم .. بالف خير على أمل بإيام وظروف افضل".



هبة مجدي: نشرت النجمة هبة مجدى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام رسالة تحتفى فيها بوالدتها فى يوم الأم، حيث كتبت قائلة:"ربنا يخليكي ليا يا أمي و يخلي كل أم و يديها الصحة .. كل سنة وكل أم بخير ".

شيرين رضا: هنأت الفنانة شيرين رضا والدتها بمناسبة عيد الأم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام".

ونشرت الفنانة شيرين رضا من خلال حسابها الشخصي على إنستجرام، تعليقا قالت فيه: "أمي وابنتي مصدر قوتي الأساسي، دعمي، حافزي، إلهامي، ‏أنا سعيدة لوجودكما في حياتي، عيد أم سعيد".‏



رامز جلال: