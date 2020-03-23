الذهب يسقط في أسبوع .. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 23-3-2020
الإثنين 23/مارس/2020 - 06:01 ص
الذهب
أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-3-2020 في مصر، سجلت انخفاضا جديدا مقارنة بيوم الاثنين الماضي ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 674 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 683 جنيها الاثنين الماضي ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء. سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 674 جنيها للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 770 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 674 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 578 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 449 جنيها
بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 23,956 جنيها
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,392 جنيها
سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 770,286 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.