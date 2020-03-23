الذهب يسقط في أسبوع .. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 23-3-2020

أسعار الذهب

اليوم الاثنين 23-3-2020 في مصر، سجلت انخفاضا جديدا مقارنة بيوم الاثنين الماضي ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

عيار 21 إلى 674 جنيها بعد أن كان

سعر جرام الذهب

عيار 21 :

683

جنيها الاثنين الماضي

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