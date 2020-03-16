الذهب يسقط .. انخفاض جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 16-3-2020

أسعار الذهب

اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر، سجلت انخفاضا جديدا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

عيار 21 إلى 683 جنيها بعد أن كان

سعر جرام الذهب

عيار 21

689

مساء أمس الأحد و

727 جنيها الاثنين الماضي

،

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