مستقبل وطن يواصل حملة مجابهة فيروس كورونا فى كفرالشيخ .. صور

يواصل حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ حملته لمكافحة انتشار فيروس كورونا وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس اللعين.





وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





وأطلقت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمحافظة حملة للوقاية من فيروس كورونا لتطهير وتعقيم دار الحنان لرعاية اليتيمات، فضلًا عن قيام أمانة مركز البرلس بتطهير وتعقيم بعض الأماكن المهمة بمدينة بلطيم بالإضافة إلى توزيع منشور للتعريف بفيروس كورونا وذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمدجعفر امين التنظيم.





وقال حسام عزت أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمحافظة، قمنا بتطهير وتعقيم دار الحنان لليتيمات بمدينة كفرالشيخ بالكامل وتم تعقيم الاستراحات الخاصة بالفتيات والمشرفات والإدارة والحديقة وغيرها معبرًا عن شعوره بسعادة غامرة من مسئولى دار الحنان والمقيمات بها.





ومن ناحية أخرى قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البرلس بحملة لتطهير وتعقيم عدد من الأماكن بمدينة بلطيم بالإضافة إلى توزيع منشور للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية مجابهته.





وقال المهندس أحمد كمال عطية أمين الحزب بمركز البرلس إنه تم تعقيم مكتب البريد والسوق العمومي وماكينات الصرف الآلي وعدد من المساجد والشوراع الرئيسية والفرعية بالمدينة بحضور محمود الخطيب أمين إعلام مركز البرلس وعزة الدعدر أمينة المرأة بالمركز و أعضاء هيئة مكتب البرلس.





ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.