هناكل إيه النهاردة.. سمك فيليه عصير سموزي وزبدة الفول السوداني والحلو سلطة الجريب فروت

هناكل ايه النهاردة ؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة ، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.





ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.









يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سمك فيليه بابا غنوج كريمي

مقادير سمك فيليه بابا غنوج كريمي:





سمك فيليه صغير جاهز

بابا غنوج جاهز

مايونيز

كريمة

خل

ليمون

ملح وفلفل

شطة ناشفة

عصير ليمون





طريقة تحضير سمك فيليه بابا غنوج كريمي:





* تخلط كل مكونات الصوص





* ثم تخلط مع السمك البانية





* يحضر السندوتش ويقدم





الحلو عصير سموزي زبدة الفول السوداني للشريف شريف الحطامي

مقادير سموزي زبدة الفول السوداني:





زبدة فول سوداني

صوص كراميل

ايس كريم كراميل

قشطة

لبن

ثلج





طريقة تحضير سموزي زبدة الفول السوداني:





* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير





الحلو سلطة الجريب فروت شيف زينب مصطفى

مقادير سلطة الجريب فروت





نصف كوب فراولة مكعبات أو رمان

نصف كوب جبنة

1 ثمرة جريب فروت كبيرة مكعبات

2 كوب جرجير شرائح

1 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة

ملح حسب الرغبة





طريقة تحضير سلطة الجريب فروت





* تخلط الفراولة أو الرمان مع الجبنة والجريب فروت والجرجير





* يضاف الخل والليمون الأضاليا والملح



