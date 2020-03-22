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مرأة

متفكريش كتير.. طريقة عمل كفتة الأرز لأسرتك

الأحد 22/مارس/2020 - 05:39 ص
كفتة بالأرز
كفتة بالأرز
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أسماء عبد الحفيظ
فى ظل الحجر المنزلى بسبب فيروس كورونا تحتار ربة المنزل فى أشهى الوجبات المختلفة لاسرتها، لذلك يحرص موقع صدى البلد يوميا أن يقدم قائمة وجبات متعددة.. تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل كفتة الأرز، التي تعد من الأكلات الشعبية القديمة، والتى يحرص المصريون على تناولها بشكل مستمر، كما تفضل الأمهات تقديمها للأطفال لأحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمغذيات.

مقادير عمل الكفتة بالأرز
- كيلو لحمة
- عصير طماطم
- 2 كوب أرز
- بصلة كبيرة
- راس ثوم مفروم
- حزمة بقدونس
- حزمة شبت
- ملح فلفل أسود
-  كمون، بهارات (حسب الرغبة)


طريقة تحضير كفتة الأرز
- قومى بغسل الأرز وينقع في الماء.
- يوضع على قماشة ويفرد، ويفضل وضعه تحت مروحة ليجف، ويجف الأرز عادة خلال ساعة.
- تغسل الخضرة، وتفرم ناعمًا، ثم ضيفى البصل والثوم والبهارات.
- يفرم الأرز، ويمكن فرمه مع اللحم عند الجزار.
- تحمر الكفتة في زيت غزير.


لتحضير صلصة الكفتة بالأرز

- يشوح البصل والثوم في الزيت.
- يضاف عصير الطماطم والصلصة، والبهارات.
- تضاف الكفتة، وقليل من الماء.
- تترك حتى تنضج وتقدم مع الأرز.
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